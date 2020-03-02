На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Филиппин, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 5.19 по местному времени. Эпицентр располагался в 8 километрах к северо-западу от муниципалитета Капукан в провинции Лейте. Очаг залегал на глубине 13 километров.

По данным геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 5,5.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.