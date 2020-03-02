В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти сообщили также, что от общего числа болеют коронавирусом в настоящее время 32 652 человек.

За последние сутки по всей стране были выявлены 202 новых случая заражения, из больниц выписали 2837 человек, скончались 42 человека - все в провинции Хубэй.