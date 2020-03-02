В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса

Руководитель минздрава Эквадора сообщила о пяти новых случаях заболевания COVID-19 в стране, речь о людях из ближайшего окружения первой пациентки с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Новые случаи пока не имеют тяжёлых синдромов, пациенты изолированы в своих домах", - сообщила министр Каталина Андрамуньо, видео пресс-конференции опубликовало на своём сайте издание Comercio.

По информации властей, все пять человек - люди из ближайшего окружения гражданки Эквадора, которая прибыла из Испании с симптомами заболевания и стала первым пациентом местных врачей новым с коронавирусом. Она находится в отделении интенсивной терапии местной больницы.

Круг лиц в Эквадоре, которые находились в контакте с больными и теперь являются потенциальными носителями нового вируса, расширили с 89 до 177 человек.