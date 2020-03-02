Южная Корея сообщила о запуске КНДР двух снарядов в сторону Японского моря

КНДР осуществила в понедельник запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Об этом сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, пуск был произведен из района города Вонсан.

Это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.