Южная Корея сообщила о запуске КНДР двух снарядов в сторону Японского моря
КНДР осуществила в понедельник запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Об этом сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, пуск был произведен из района города Вонсан.
Это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.
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