В Маниле неизвестный захватил в заложники около 30 человек
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Rappler.
Инцидент произошел в торговом центре. По данным СМИ, напавший — бывший охранник молла, а почти все заложники – сотрудники.
Сейчас полиция ведет переговоры с захватчиком.
Местный телеканал ABS CBN со ссылкой на мэра города передает, что ранен один человек, его доставили в больницу.
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