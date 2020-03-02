На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ

Все заложники в торговом центре в столице Филиппин Маниле освобождены. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Rappler.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина - бывший охранник торгового центра - сначала отпустил одного из заложников. Всего он удерживал в ТЦ порядка 30 человек. Отмечалось, что почти все заложники - сотрудники центра. Нападавший устроил стрельбу, один человек получил ранение и был доставлен в местную больницу.

В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал организовать ему контакт со средствами массовой информации и бывшими коллегами. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку.