В Марокко зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Марокко. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал 2M.

"Марокко объявляет о первом случае нового коронавируса, подтвержденном лабораторией Института Пастера в Марокко, гражданина Марокко, проживающего в Италии", - сообщает телеканал.

По его данным, состояние пациента стабильное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.