В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 28 человек

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 600 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4 812, число погибших достигло 28 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00, из числа новых случаев 519 обнаружены в городе Тэгу, еще 61 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 28 человек, выздоровели три человека, число выписанных составляет 34 человека. Анализы еще 35 555 человек в работе.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 98, в Тэгу 3,6 тысячи человек; 658 заразились в провинции Кёнсан-Пукто.