Почти столетняя китаянка поборола коронавирус
В китайском городе Ухань 98-летняя женщина смогла перенести заражение коронавирусом COVID-19, что делает ее старейшим человеком, который смог побороть опасную болезнь, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщает New York Post, пожилая китаянка находилась в больнице с прошлого месяца вместе с 55-летней дочерью, которая также была инфицирована.
Пациентка находилась в критическом состоянии, а температура поднималась до отметки в 40 градусов по Цельсию.
Тем не менее, после курса противовирусных аппаратов и других методов лечения пожилая женщина смогла выздороветь.
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