Почти столетняя китаянка поборола коронавирус

В китайском городе Ухань 98-летняя женщина смогла перенести заражение коронавирусом COVID-19, что делает ее старейшим человеком, который смог побороть опасную болезнь, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает New York Post, пожилая китаянка находилась в больнице с прошлого месяца вместе с 55-летней дочерью, которая также была инфицирована.

Пациентка находилась в критическом состоянии, а температура поднималась до отметки в 40 градусов по Цельсию.

Тем не менее, после курса противовирусных аппаратов и других методов лечения пожилая женщина смогла выздороветь.