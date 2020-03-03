В Пекине ввели карантин для приезжающих из ряда стран

Власти китайской столицы Пекина установили двухнедельный карантин для всех приезжающих из Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Все прибывающие из Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии, где ситуация с коронавирусом серьёзна, въезжающие через Пекин, в случае транзитных рейсов должны строго соблюдать местные профилактические меры. Если пункт назначения - Пекин, и китайцы, и иностранцы - все будут изолированы и помещены под наблюдение", - приводит телевидение слова заместителя генерального секретаря пекинского правительства Чэнь Бэй.

Те, у кого есть жилье в Пекине, могут провести двухнедельный карантин там. Всех остальных будут размещать в специально отведенных гостиницах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.