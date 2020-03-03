В Аргентине выявили первый в стране случай коронавируса

Аргентинские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее газета Clarín сообщила, что заболевший вернулся в Аргентину после поездки в Италию.