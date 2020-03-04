Вьетнам эффективно борется с распространением коронавируса

Вьетнам, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит в качестве примера применения эффективных мер по борьбе с вирусом, может предоставить надежную защиту путешественникам. Об этом передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении отмечается, что центр по контролю и предотвращению заболеваний США официально исключил страну из списка направлений с риском заболевания коронавирусом Covid-19.

Кроме того, ВОЗ привела в пример другим странам работу Вьетнама по профилактике и борьбе с вирусом, так как все 16 инфицированных выздоровели, а новых случаев заражения не фиксируется уже длительное время (свыше 21 дня).

Ранее сообщалось, что на территорию Вьетнама не допускаются туристы (кроме официальных делегаций), побывавшие в Китае в течение 14 последних дней. Пассажирам морских и воздушных судов, которые побывали или следовали транзитом через Италию, Южную Корею или Иран, придется пройти 14-дневный карантин.

"Сейчас пристальное внимание уделяется безопасности и превентивным мерам в аэропортах прилета во всем мире, в том числе и во Вьетнаме. То, что в этой стране все немногочисленные заболевшие выздоровели, говорит о надежной защите для туристов", — подчеркнули в пресс-службе крупного российского туроператора.