Китайские ученые рассказали о мутациях коронавируса

Около 150 изменений в новом виде коронавируса произошли с начала вспышки болезни в Китае, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованной группой китайских ученых статье в журнале National Science Review.

Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса, большинство из которых произошли в последнее время.

Исследование показало, что коронавирус нового типа уже выделился в два подтипа: L - наиболее часто встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%.

Ученые отмечают, что подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к началу января. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного давления.

"Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки", - говорится в статье.

Авторы доклада при этом отмечают, что проанализированные в исследовании данные все еще весьма ограничены, поэтому для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных, эпидемиологических данных, а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2.