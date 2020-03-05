На островах в Таиланде заметили стаю из сотни дельфинов

В районе Симиланских островов в Таиланде заметили стаю длинноносых дельфинов, насчитывающую около 100 особей, сообщает издание "Новости Пхукета", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Руководство национального парка Mu Ko Similan Islands National Park обратилось к операторам морских судов с призывом проявлять повышенную аккуратность при навигации в этих местах.

"Если вы заметите морских животных поблизости от своей лодки, пожалуйста, примите меры, чтобы гребные винты не поранили их, - обратилось руководство нацпарка к операторам морских судов.

Туристов попросили ни при каких условиях не кормить представителей морской фауны, не бросать мусор в воду и не приносить в заповедник целлофановые пакеты.

О стае дельфинов парковое руководство проинформировал гид туристической компании. Резвившиеся в воде животные были обнаружены примерно в двух морских милях от самого крупного острова Симиланского архипелага.

При этом 29 февраля сами сотрудники нацпарка сообщали о другой крупной группе морских млекопитающих, замеченных в акватории парка. Около 50-60 дельфинов и несколько касаток плавали в районе шестого и седьмого островов архипелага.