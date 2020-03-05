Китай готов делиться своим опытом борьбы с COVID-19 с другими странами

Китай готов делиться с международным сообществом своим опытом в борьбе с распространением коронавируса и методами его лечения, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Ма Чаосюй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу подчеркнуть, что мы никогда не забудем руку помощи, протянутую нам международным сообществом. Мы готовы оказать посильную помощь странам, в которых эпидемиологическая ситуация сравнительно тяжелая", - заявил он на пресс-конференции.

Ма Чаосюй подчеркнул, что эта эпидемия доказала, что в эпоху глобализации "все страны должны заботиться друг о друге, ни одна не может самостоятельно справиться с эпидемией, необходимо объединить усилия всех стран и укрепить сотрудничество".

"Эпидемиологическая ситуация в мире стремительно меняется. Мы одновременно с работой по профилактике эпидемии внутри страны будем и дальше придерживаться открытой и ответственной позиции, активно развивать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, делиться своим опытом по профилактике распространения и методами лечения заболевания", - добавил заместитель министра.