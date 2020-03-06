Пользователи в нескольких странах мира сообщают о сбое в работе Facebook
Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом в пятницу сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 16:28 четверга по времени восточного побережья США. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Греции, Италии, Франции, Германии, Нидерландах и Польше.
Около 60% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 21% не могут зайти в свою учетную запись, а 17% жалуются на полное отключение социальной сети.
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