Южная Корея выделит $2,3 млн на увеличение производства защитных масок в стране

Правительство Республики Корея предоставит финансовую поддержку отечественным производителям нетканого фильтрующего полотна - основного материала для защитных масок. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Сон Юн Мо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что южнокорейцы должны иметь свободный доступ к необходимому количеству защитных масок, и правительство сделает все возможное для этого.

Вспышка коронавируса нового типа в стране привела к дефициту масок, вынудив ввести фактически систему их распределения. В соответствии с мерами, объявленными ранее на этой неделе, граждане могут приобрести только две маски в неделю в определенные дни.

Начиная с 6 марта правительство запретило экспорт как готовых масок, так и материалов для их производства. Производители обязаны ежедневно отчитываться об объемах производства и имеющихся запасах. Власти также объявили о выделении $2,3 млн на обновление производственных мощностей в стране, чтобы до конца апреля увеличить суточное производство нетканого фильтрующего полотна с нынешних 12,9 тонн до 27 тонн.