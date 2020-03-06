Генсек ВОЗ: Страны мира способны изменить траекторию развития эпидемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - Страны во всем мире могут изменить траекторию развития эпидемии коронавируса, сказал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, передает Trend со ссылкой на ВОЗ.

В своем выступлении на брифинге для представителей СМИ пятого марта 2020 года он сказал, что ВОЗ видит обнадеживающие признаки в Южной Корее, поскольку число новых зарегистрированных случаев заражения сокращается, а новы случаи выявляются в основном в уже известных кластерах.

«Несмотря на то, что ряд стран сообщают о большом количестве случаев, в 115 странах мира не зафиксировано ни одного, 21 страна сообщила только об одном, а еще пять стран не сообщали о новых случаях последние 14 дней», - сказал он.

По его словам, опыт этих стран и Китая продолжает демонстрировать, что это не тупик.

«Эту эпидемию можно остановить, но только с помощью коллективного, скоординированного и всеобъемлющего подхода, охватывающего всю страну. Если страны будут действовать они смогут изменить траекторию этой эпидемии», - сказал генсек.

Он добавил, несмотря острую угрозу, которую представляе собой в настоящее время COVID-19, абсолютно необходимо, чтобы страны мира не упустили эту возможность усиления готовности.

В своем выступлении он также подчеркнул, что борьба со слухами и дезинформацией является жизненно важной частью борьбы с этим вирусом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 98 704 человек, 3 383 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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