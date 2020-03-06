В Сингапуре выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило 13 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 130, 82 человека полностью поправились и покинули больницы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте минздрава.

"По состоянию на 12 часов шестого марта министерство здравоохранения подтвердило еще 13 случаев инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении ведомства.

Вирус, в частности, был обнаружен у члена экипажа авиакомпании Singapore Airlines, который в феврале побывал в Южной Африке и Франции. С тех пор, как у него было найдено заболевание, на работу он не ходил, отмечает минздрав.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.