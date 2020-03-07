Мадуро заявил, что США готовят план войны против Венесуэлы

Соединенные Штаты готовят план войны против Венесуэлы. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в пятницу во время встречи с губернаторами и мэрами в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они [власти США] решили создать план, чтобы принести войну, терроризм, дестабилизировать Венесуэлу и наполнить ее насилием, обострить вооруженный конфликт и оправдать военное вмешательство в нашу страну", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что помощником США в этом должна стать Бразилия. "Мы просим демократические, гуманистические круги, народ Бразилии и вооруженные силы [этой страны] остановить любые авантюры [президента Бразилии] Жаира Болсонару, при поддержке [президента США] Дональда Трампа, против Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.