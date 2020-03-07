Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6767 человек

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 483 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 6 767, число погибших достигло 44 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 42 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск) из числа новых случаев 390 обнаружены в городе Тэгу, еще 65 - в провинции Кёнсан-Пукто, 10 – в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались в общей сложности 44 человека. Выздоровели еще 10 человек, число выписанных пациентов составляет 118. Анализы еще 19 620 человек в работе.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 108, в Тэгу 5 084 человека. 1 049 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 130 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 96 случаев.