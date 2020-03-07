Число зараженных коронавирусом во Вьетнаме увеличилось до 17

Медики Вьетнама зафиксировали 17-й случай заражения коронавирусом в стране - он первый во вьетнамской столице Ханой. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание VNExpress.

Всего во Вьетнаме с начала эпидемии было зарегистрировано 16 заболевших. Все пациенты выздоровели и были выписаны из больниц.

Местные власти сообщили о зараженном в пятницу вечером. Речь идет о 26-летней девушке, которая вернулась из Европы - за две недели она побывала в Лондоне, Милане, Париже. Уже при вылете в Ханой она почувствовала недомогание. По возращении домой у нее поднялась температура, появился кашель, девушка обратилась в больницу. Ее перевели в центральную больницу тропических заболеваний Ханоя, где диагностировали коронавирус.

Восьмерых людей, которые находились с ней рядом, изолировали в этой же больнице. Они, по имеющимся данным, здоровы. Также в изоляцию попали 17 врачей из первой больницы, которую в Ханое посещала девушка, они чувствуют себя хорошо.

На ханойской улице, где находится ее дом, были закрыты магазины. Местные власти попросили жителей округи самоизолироваться, специалисты продезинфицировали все в этом районе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.