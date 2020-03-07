Почти 70 процентов зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

Почти 70% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае вылечились и были выписаны из больниц. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 651, из них 55 тысяч 404 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 68,69% от общего числа заболевших. В настоящий момент в больницах остаются еще 22 тысячи 177 человек, из них 5 498 в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 12 тысяч 985 случаев заражения, из них – 111 с летальным исходом, смертность составила 0,85%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 67 тысяч 666 случаев заражения, 2959 человек скончались, смертность составила 4,37%.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено 99 новых случаев заражения, при этом за пределами провинции Хубэй был зарегистрирован только один случай, а также 24 ввозных случая заражения – 17 в провинции Ганьсу, три в Пекине, три в Шанхае, один в провинции Гуандун. Из каких стран прибыли заболевшие, не уточняется.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае уже стали 3070 человек.