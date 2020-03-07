В Нигерии освободили похищенных грузинских моряков

Похищенные в конце февраля у нигерийского города Логос четыре грузинских моряка освобождены из плена, они вернутся на родину в ближайшие дни. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.

Информацию о вооруженном нападении на танкер, где находились граждане Грузии, ранее в феврале сообщила телекомпания "Рустави 2", позже ее подтвердили в Агентстве.

"Все стороны действовали скоординировано и высокопрофессионально, что достигло результатов в краткие сроки. Особого внимания заслуживают усилия компании- судовладельца, которая сделала все возможное для безопасного вызволения моряков", — заявили в пресс-службе отметив, что исходя из конфиденциальности вопроса и обеспечения безопасности моряков агентство не может раскрыть дополнительные детали.