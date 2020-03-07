В Пакистане взорвался заминированный мотоцикл, есть пострадавшие

Восемь человек, в том числе двое правоохранителей, пострадали в результате взрыва заминированного мотоцикла, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что взрыв произошел в субботу в городе Чаман рядом со штаб-квартирой пакистанских жандармов. На место отправились спасатели.

Полиция оцепила район и начала собирать улики. На место также вызвали саперную группу.