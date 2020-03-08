У берегов Мадейры произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов португальского архипелага Мадейра, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зарегистрировано в 20.58 по времени UTC. Эпицентр располагался в 55 километрах к югу от города Фуншал. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.