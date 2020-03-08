В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в Китае за сутки возросло на 44 и достигло 80 695, 27 человек скончались, 1661 выздоровели и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 695 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 20 533 человека (5264 человек находятся в тяжелом состоянии), 57 065 человек выписаны из больниц, 3097 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 44 новых заражения, скончались 27 (все в провинции Хубэй).