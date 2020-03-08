В Японии за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

В Японии за сутки выявлены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1189 человек, еще один человек скончался, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (104 человека) и в префектуре Айти (80 человек). В Токио подтверждены 64 случая заражения, в префектуре Осака – 55.

Среди заразившихся 696 человек – это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Всего с начала распространения вируса в Японии скончались 14 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.