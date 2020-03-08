В Канаде два человека погибли в результате стрельбы в отеле

Два человека были убиты и еще двое получили ранения в результате стрельбы в небольшой гостинице в канадском городе Гамильтон (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье. Известно, что погибли мужчина и женщина. Еще двое мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция пока устанавливает обстоятельства случившегося и не приводит подробностей. Район происшествия оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.