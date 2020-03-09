Число подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии достигло шести

Медики в Индонезии выявили в воскресенье еще два случая заражения новым коронавирусом, общее число заболевших достигло шести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Jakarta Post.

"Согласно лабораторным анализам, тесты еще двоих дали положительный результат (на коронавирус – ред.)", - цитирует издание главу управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмада Юрианто.

Он добавил, что пятый выявленный случай – это 55-летний мужчина, который относится к "кластеру в Джакарте". По словам Юрианто, эта группа больных образовалась вокруг японки, у которой в Малайзии выявили COVID-19, а перед этим, в феврале, она посещала индонезийскую столицу.

Шестой случай – один из 69 эвакуированных на родину индонезийцев, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По словам Юрианто, состояние обоих мужчин стабильно, они "полностью в сознании", у них нет ни высокой температуры, ни кашля, ни насморка. Оба заразившихся проходят лечения в больницах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.