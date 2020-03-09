Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess

Другие страны 9 марта 2020 03:05 (UTC+04:00)
Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess

Власти Канады решили вернуть на родину граждан страны с лайнера Grand Princess, на котором нашли коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении МИД государства.

Ранее сообщалось, что на судне выявили коронавирус у 21 человека, 19 из них - члены экипажа. Всего на борту Grand Princess в США находятся 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа, жители 54 стран.
Отмечается, что власти Канады решили вернуть на родину граждан страны после соответствующей просьбы США для предотвращения распространения коронавируса.

"Правительство Канады выделило самолет для возвращения канадцев, которые находятся на борту Grand Princess у западного берега США, после того, как на этом круизном судне произошла вспышка COVID-19", - говорится в заявлении, которое у себя в Twitter разместил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Канадцев из Сан-Франциско доставят до базы ВВС Канады Трентон. По прибытии в Канаду их поместят на двухнедельный карантин. Всех эвакуируемых перед посадкой на борт проверят медики, в случае выявления симптомов они не смогут улететь домой.

В воскресенье о подготовке авиарейса для эвакуации с корабля Grand Princess британцев сообщал британский МИД.

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