Выпуск Lexus сократят из-за вспышки коронавируса

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение с 16 марта примерно на 6% сократить производство машин премиальной марки Lexus из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса. Пока такое решение будет действовать две недели. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его данным, решение Toyota Motor связано в первую очередь с падением спроса на автомобили в Китае в связи с различными ограничениями, вызванными эпидемией. В феврале компания смогла продать в КНР только 23,8 тыс. автомобилей - на две трети меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего с начала года Toyota реализовала в Китае 169 тыс. машин - на четверть меньше аналогичного показателя в прошлом году. Китай является вторым по значимости рынком для Toyota после США. В прошлом году жители КНР купили около 1,62 млн машин этой марки, а продажи автомобилей Lexus подскочили на четверть.

Сбыт новых автомобилей японских концернов Honda и Mazda в Китае в феврале также существенно снизился на фоне вспышки коронавируса. Из-за эпидемии все японские автомобилестроительные компании в феврале временно приостанавливали производство на своих заводах в Китае. Сейчас оно восстанавливается.