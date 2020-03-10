В Ухане закрыли все временные госпитали после выписки пациентов

Все 14 временных госпиталей, которые были организованы в Ухане для приема больных коронавирусной инфекцией, закрылись после выписки пациентов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают китайские СМИ.

"Десятого марта состоялась церемония закрытия временного госпиталя "Учан" на Уханьском стадионе. Среди всех временных госпиталей Уханя, "Учан" последним перешел в режим отдыха. Сегодня последняя группа пациентов будет полностью выписана", - пишет издание ThePaper.cn.

После эпидемиологической вспышки нового типа коронавируса в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших, госпитали начали закрывать.

По последним официальным данным, за прошедшие сутки в провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили 17 случаев заражения (все 17 в городе Ухань), были выписаны 1 152 человека (896 в Ухане), зарегистрированы 17 летальных случаев (16 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 760 случаев заражения (49 965 в Ухане), при этом уже 47 585 пациентов выздоровели, 3 024 человека скончались (2 404 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 17 151 человек, из них 4 701 находятся в тяжелом состоянии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3 136 человек, излечились 59 897 заболевших.