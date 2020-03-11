Японский индекс NIKKEI упал на 2,3%

Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 закрыл торги среды на минимальной отметке с декабря 2018 года на фоне опасений за перспективы мировой экономики в свете распространения коронавируса. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,3%, до 19416,06 пункта.