Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Индонезии

Официальный представитель Минздрава Индонезии Ахмад Юрианто подтвердил первый в стране случай смерти от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает агентство Antara.

Речь идет о 53-летнем иностранном гражданине. Отмечается, что он страдал от ряда хронических заболеваний и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день в стране зафиксированы 27 случаев инфицирования коронавирусом.