В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1310 человек

В Японии выявлены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших теперь составляет 1310, еще один человек скончался, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Из общего числа заболевших 696 человек заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на вечер субботы, составляло 600 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (118 человек) и в префектуре Айти (102 человек). В Токио и в префектуре Осака - по 73 человека. Всего в Японии скончались 20 человек, семеро из которых - пассажиры Diamond Princеss.

В настоящее время в Японии в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране - токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan - объявили, что не будут возобновлять работу как минимум до 22 марта.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.