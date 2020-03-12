Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
Власти Боливии объявляют чрезвычайное положение в стране в связи с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил глава администрации президента Йерко Нуньес.
"Правительство объявляет чрезвычайное положение в стране, что позволит властям ускорить направление средств на борьбу с вирусом", - сказал он.
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