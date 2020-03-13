Абэ и Трамп провели телефонные переговоры

Другие страны 13 марта 2020 06:00 (UTC+04:00)
Абэ и Трамп провели телефонные переговоры

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в пятницу провели телефонные переговоры на фоне продолжающейся угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, лидеры двух стран, вероятнее всего, обменялись мнениями о текущем положении дел с распространением коронавируса и подтвердили готовность к всестороннему сотрудничеству по этой проблеме. Телефонный разговор Абэ и Трампа прошел на фоне высказываний американского президента о том, что Олимпийские игры в Токио стоило бы перенести на год из-за коронавируса. На данный момент не сообщается, поднимался ли этот вопрос в ходе беседы лидеров двух стран.

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