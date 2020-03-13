У жены Трюдо обнаружили коронавирус

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-секретаря главы канадского правительства Кэмерона Ахмада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными", - сказал он. По словам Ахмада, супруга премьер-министра будет находиться в изоляции. "Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания", - уточнил пресс-секретарь.

Ахмад также сообщил, что премьер Трюдо чувствует себя хорошо, и у него нет симптомов коронавируса, но так же как и его супруга, в течение 14 дней глава правительства будет находиться на домашнем карантине. "По совету врачей он не будет проходить тест [на коронавирус] на данном этапе, так как у него нет симптомов [заболевания]. По тем же причинам доктора говорят, что нет никакой угрозы тем людям, с кем он контактировал в последнее время", - отметил пресс-секретарь.

В сообщении отмечается, что Трюдо продолжит в полной мере исполнять свои обязанности и в пятницу обратится к нации с заявлением. 12 марта Трюдо все личные встречи провел в телефонном режиме.