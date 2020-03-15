Марокко приостанавливает авиасообщение с 21 страной

Власти Марокко решили приостановить авиасообщение с 21 страной, в том числе с Грецией, Норвегией и Турцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило в субботу министерство иностранных дел Марокко.

"В числе превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято решение прекратить полеты до дальнейшего уведомления в и из 21 страны, в числе которых Египет, Бахрейн, ОАЭ, Греция, Норвегия, Швеция, Швейцария и Сенегал", - цитирует госагентство новостей Марокко MAP сообщение МИД.

Ранее власти Марокко временно прекратили полеты в Германию, Нидерланды, Бельгию и Португалию из-за обнаруженных там случаев заражения коронавирусом.

Ранее аналогичные решения по сокращению воздушного сообщения со многими странами мира приняли и другие арабские страны.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщил в субботу, что министр оборудования и транспорта Марокко Абдельазиз ар-Рабах заразился коронавирусом после зарубежной поездки.

Министерство молодежи, культуры и спорта велело с субботы прекратить учебный процесс во всех учебных заведениях Марокко, а также любые спортивные и культурные мероприятия.