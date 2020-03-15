Колумбия депортирует граждан Франции и Испании за нарушение карантина

Власти Колумбии депортируют четырех граждан Испании и Франции за нарушение требований по самоизоляции в связи с новым типом коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается в заявлении миграционной службы латиноамериканской страны.

"В ближайшее время из страны будут депортированы четыре иностранных гражданина, которые нарушили обязательное требование по изоляции и покинули свое место пребывания… (Речь идет - ред.) о двух мужчинах и двух женщинах, которые являются гражданами Испании и Франции", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что все случаи нарушения карантина были зафиксированы в столице страны Боготе.

По последним данным министерства здравоохранения Колумбии, в стране зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.