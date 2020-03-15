В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки

Менее чем за сутки в Японии выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 1484 человека, еще один человек скончался, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшее число заразившихся - на острове Хоккайдо (144 человек) и в префектуре Айти (121 человек). В Токио подтверждены 87 случаев заражения, в префектуре Осака - 102.

Среди заразившихся - 697 членов экипажа и пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на утро воскресенья, составило 773 человека. Всего скончались 29 человек, семеро из которых – пассажиры лайнера.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.