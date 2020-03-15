Аргентина закрыла въезд для иностранных граждан из-за коронавируса

Власти Аргентины приняли решение о закрытии на 30 дней въезда в страну для иностранных граждан, посещавших в последние 14 дней страны-очаги нового коронавируса, сообщается в официальном вестнике страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На тридцатидневный срок вводится запрет на въезд в страну для всех иностранных граждан, не являющихся резидентами, посещавших за последние четырнадцать дней зоны, затронутые (коронавирусом – ред.)", - говорится в заявлении. В документе не уточняется, на какие именно страны распространяется данная мера.

По последним данным, в Аргентине зафиксированы 45 случаев заражения COVID-19, двое скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.