Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило сто человек

Число заболевших коронавирусом в Индии достигло 107, сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшее число заболевших - 31 – в штате Махараштра на западе страны, 22 заболевших в штате Керала на юго-западе Индии, заболевших и 11 в Уттар-Прадеше, северном штате Индии. Семь заболевших в столичном регионе Дели, шесть - в Карнатаке на юго-западе Индии, трое - на союзной территории Ладакх.

Трое заболевших находятся в штате Телангана, по два заболевших – в Раджастане и союзной территории Джамму и Кашмир, по одному заболевшему – в штатах Тамилнад, Пенджаб и Андхра Прадеш.

В число заболевших также включены 17 иностранцев, 14 из которых находятся в штате Харьяна, двое - в Раджастане, один - в Уттар-Прадеше. Десять заразившихся коронавирусом человек выздоровели и выписаны из госпиталей, два человека скончались.

Наибольший прирост новых случаев заражения в штате Махараштра в центральной части Индии, как сообщило министерство здравоохранения, в воскресенье подтвердилось 12 новых случаев. Среди заболевших в - 59-летняя женщина, побывавшая в России.

"У женщины положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Она побывала в России и Казахстане. Она была помещена на карантин в больнице Дхут в Аурангабаде", - сообщил медицин чиновник изданию Indian Express.