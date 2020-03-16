Черногория закрыла границы для иностранцев

Власти Черногории запретили въезд для иностранцев и ввели обязательный карантин для всех въезжающих из-за рубежа граждан, сообщило правительство страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Черногория остается последней страной в Европе без коронавируса. В воскресенье вечером правительство приняло ряд новых мер по борьбе с инфекцией.

"Запрещается въезд иностранцам, кроме имеющих временную регистрацию в стране и для ввоза товаров. Вводится обязательная самоизоляция для всех иностранцев", - сообщил кабмин в Twitter.

Также закрываются кафе и рестораны, спортивные и игровые залы, дискотеки и ночные клубы. В торговых точках число покупателей ограничивается до 50 человек в закрытых и до 100 в открытых объектах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.