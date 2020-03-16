Число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80860

Число жертв коронавируса нового вида в Китае за минувшие сутки увеличилось на 14, число заразившихся возросло на 16, еще 838 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80860 человек, выздоровели 67490, умерли 3213.

Как проинформировал комитет, в провинции Хубэй за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения, все они зафиксированы в ее административном центре - городе Ухане. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 14 (все они зарегистрированы в Ухане), до 3099. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 55094.

15 марта комитет сообщил о 20 зараженных, 1370 выздоровевших и 10 случаях смерти за сутки.