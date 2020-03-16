Новая Зеландия вводит запрет на мероприятия более чем с 500 участниками

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила о запрете на проведение мероприятий, в которых принимают участие более 500 человек, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил новостной портал Newshub, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в соответствии с новым запретом будут отменены более 100 мероприятий. Уточняется, что ограничения не касаются функционирования школ и университетов.

Как сообщил портал, во вторник министр финансов страны Грант Робертсон также объявит о дополнительных экономических мерах.

Ранее правительство Новой Зеландии постановило, что с 15 марта все въезжающие на территорию государства должны принять меры для самоизоляции на 14 дней. Кроме того, всем прибывшим нужно пройти процедуру регистрации по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Новой Зеландии.

На территории Новой Зеландии были зарегистрированы шесть случаев заражения новым коронавирусом, диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. В данный момент подтверждения диагноза ожидают еще два человека, вернувшиеся в страну из США. Граница Новой Зеландии закрыта для иностранцев, въезжающих из Китая и Ирана.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.