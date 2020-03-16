Число зараженных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 200

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии, по данным на воскресенье, возросло до 200. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал G1 со ссылкой на минздрав.

В пятницу сообщалось о 98 заболевших, в субботу эта цифра возросла до 121.

По данным портала, больше всего случаев зафиксировано на территории штата Сан-Паулу - 136. На втором месте по численности заболевших стоит штат Рио-де-Жанейро. Там выявили 24 случая коронавируса.

Также, по данным минздрава, более 1,9 тысячи человек находятся под подозрением.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.