На Шри-Ланке выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлено на Шри-Ланке. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный директор министерства здравоохранения доктор Анил Джашин.

В ходе брифинга он отметил, что новые заболевшие это двое мужчин в возрасте 50 и 37 лет и 13-летняя девочка.

По его словам, общее число заболевших на Шри-Ланке увеличилось до 21-го.

Власти Шри-Ланки с 14 марта в связи с пандемией коронавируса прекратили выдачу виз иностранцам в аэропорту Коломбо. Министерство образования Шри-Ланки в свою очередь приняло решение закрыть все государственные школы с 13 марта по 20 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.