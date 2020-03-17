Замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом

Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троиху, состоявший в делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сдал положительный анализ на коронавирус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным, Троиху, отвечающий за внешнюю торговлю и международные отношения в министерстве экономики, находится в изоляции дома, на данный момент никаких симптомов у него нет.

Это уже тринадцатый член бразильской делегации, встречавшейся с Трампом, анализы которого дали положительный результат на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.