Замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом
Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троиху, состоявший в делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сдал положительный анализ на коронавирус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным, Троиху, отвечающий за внешнюю торговлю и международные отношения в министерстве экономики, находится в изоляции дома, на данный момент никаких симптомов у него нет.
Это уже тринадцатый член бразильской делегации, встречавшейся с Трампом, анализы которого дали положительный результат на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 167 тысяч человек в 151 стране, более 6,6 тысячи человек скончались.
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